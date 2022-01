Le 9 janvier 2007, Steve Jobs a présenté le premier iPhone de l’histoire destiné à changer l’industrie des smartphones pour toujours. 15 ans plus tard, regardons les principales fonctionnalités que l’iPhone 2G ne possédait pas et qui n’arriveront que dans les années suivantes.

Présenté le 9 janvier 2007 à la Macworld Conference & Expo et introduit aux États-Unis le 29 juin 2007, il n’est arrivé que plus tard en Europe. L’iPhone 2G a marqué une époque, car à partir de ce jour le marché des smartphones ne sera plus jamais le même.

Malgré un appareil aussi révolutionnaire, en particulier pour l’interface utilisateur et pour ce pincement pour zoomer qui ressemblait à de la science-fiction à l’époque, le premier iPhone manquait de plusieurs fonctionnalités auxquelles nous sommes tous habitués aujourd’hui.

Voici les 15 principaux :

App Store : le premier iPhone avait un certain nombre d’applications préinstallées comme Téléphone, Météo, Notes, Calendrier, Calculatrice et Photos, mais il n’y avait aucun moyen officiel d’installer des applications tierces. L’App Store ne ferait en fait ses débuts qu’en juillet 2008, bien que Steve Jobs s’y soit initialement opposé et souhaitait se concentrer uniquement sur les applications Web. L’absence d’une boutique d’applications gérée par Apple a immédiatement donné naissance à la communauté Jailbreak et à une série de boutiques d’applications non officielles indispensables à l’époque pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel de l’iPhone. Copier et coller : les plus jeunes ne le croiront pas, mais la possibilité de copier et coller du texte n’est arrivée sur l’iPhone qu’en 2009. Caméra frontale : en 2007, les selfies n’existaient pratiquement pas et le premier iPhone n’avait pas de caméra frontale, qui n’a fait ses débuts qu’en 2010 avec l’iPhone 4 et les appels vidéo FaceTime. Enregistrement vidéo : le premier iPhone ne pouvait prendre que des photos, avec l’enregistrement vidéo introduit par Apple sur l’iPhone 3GS en 2009. Cependant, il existait plusieurs applications sur les magasins alternatifs qui permettaient d’enregistrer une vidéo. Lampe de poche : sans flash LED, il n’y avait même pas de lampe de poche intégrée. Lorsque l’App Store a été lancé, de nombreux développeurs ont publié des applications qui affichaient un écran blanc avec une luminosité maximale sur l’iPhone pour simuler une lampe de poche. MMS : c’était l’une des lacunes les plus critiquées, car à l’époque les MMS étaient considérés comme l’avenir (!). L’iPhone 2G supportait les SMS, mais il n’était pas possible d’envoyer des photos via des messages. Apple a introduit cette fonctionnalité avec l’iPhone OS 3.0 en 2009, mais uniquement pour l’iPhone 3G et l’iPhone 3GS. GPS : bien que l’application Google Maps soit préinstallée sur le premier iPhone, il n’y avait pas d’itinéraire détaillé car l’appareil n’avait pas de GPS intégré. Apple a ensuite introduit le GPS avec l’iPhone 3G en 2008. Fonds d’écran d’accueil : à l’époque, il n’était pas possible de définir un fond d’écran personnalisé sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Cette nouveauté n’a été introduite qu’avec iOS 4 en 2010, mais sans prise en charge de l’iPhone 2G. Prise en charge d’autres opérateurs : Pour le premier iPhone, Apple a décidé d’accorder l’exclusivité à certains opérateurs comme AT&T aux Etats-Unis. Pour utiliser l’appareil avec les cartes SIM d’autres opérateurs, il a fallu Jailbreak et quelques opérations. Siri : l’assistant vocal d’Apple n’a été lancé avec l’iPhone 4S qu’en 2011. Touch ID et Face ID : alors que les derniers iPhone et iPad sont équipés de systèmes d’authentification biométrique, l’iPhone d’origine ne pouvait être protégé qu’avec un mot de passe à quatre chiffres. Touch ID a fait ses débuts avec l’iPhone 5s en 2013, tandis que Face ID a fait ses débuts en 2017 avec l’iPhone X. Connecteur Lightning : Dans la lignée des iPod précédents, le premier iPhone était équipé d’un connecteur dock à 30 broches. Apple a décidé de passer au connecteur Lightning en 2012, avec le lancement de l’iPhone 5. Écran Retina : Introduit sur l’iPhone 4 en 2010, l’écran Retina présentait quatre fois le nombre de pixels sur l’iPhone d’origine et était l’écran la plus haute résolution de tous les smartphones disponibles à l’époque. Chargement sans fil : les premiers iPhone à prendre en charge le chargement sans fil étaient l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X sortis en 2017. Résistance à l’eau : les liquides étaient un grand ennemi du premier iPhone, tandis que les derniers modèles ont une résistance avec un degré de protection IP68.

Évidemment, les fonctionnalités absentes sur le premier iPhone par rapport aux modèles actuels sont bien plus nombreuses.

Et vous, quels souvenirs gardez-vous du premier iPhone ?