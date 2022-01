Apple TV+ a acquis les droits d’un nouveau film sur la vie de la légendaire actrice Audrey Hepburn.

Selon les premières informations partagées par Deadline, le rôle d’Audrey Hepburn sera interprété par Rooney Mara, deux fois nominée pour un Oscar. Apple Studios produira l’intégralité du projet, mais il n’y a actuellement aucun détail sur l’intrigue.

Certes, la vie de la star Audrey Hepburn a été pleine d’événements et très mouvementée, il y aura donc beaucoup de matériel sur lequel travailler, même à partir de ses films les plus célèbres tels que « Breakfast at Tiffany’s », « My Fair Lady », « Wait Until Dark », « Charade » et « Sabrina ». Au cours de ses 40 ans de carrière, Hepburn a remporté plusieurs Emmys, Oscars, Tony et Grammys, dont elle a reçu le dernier à titre posthume. L’actrice était également une humanitaire engagée, ayant également travaillé avec l’UNICEF pour aider les enfants en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.