Jeff Wilcox, leader d’Apple Silicon et développeur de processeurs de sécurité T2, a quitté Apple pour retourner chez Intel où il supervisera l’architecture de tous les projets System-on-a-Chip (SoC).

Alors qu’Apple approche de la fin de sa transition d’Intel vers Apple Silicon, elle perd le leader de son équipe de développement M1. Jeff Wilcox a rejoint Apple en 2013 et retourne maintenant dans son ancienne entreprise (Intel) pour travailler sur la création de nouveaux processeurs.

« Après huit années fantastiques, j’ai décidé de quitter Apple et de saisir une autre opportunité. Cela a été une course incroyable et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli, aboutissant à la transition d’Apple Silicon vers les SOC et les systèmes M1, M1 Pro et M1 Max. Tous mes collègues et amis me manqueront beaucoup.

Je suis heureux de partager que j’ai commencé un nouveau poste en tant que Intel Fellow, Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture chez Intel Corporation. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de recommencer à travailler avec ces équipes incroyables pour les aider à créer des SOC révolutionnaires. »

Jeff Wilcox est revenu chez Intel dès début janvier 2022. On ne sait pas encore par qui la firme de Cupertino entend le remplacer en tant que Director Mac System Architecture. En fait, Intel a ramené à la maison l’un des partisans d’Apple Silicon pour tenter de rattraper son retard dans l’industrie des processeurs.