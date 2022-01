Un juge de district américain a rejeté le procès de Cydia, qui alléguait que l’App Store d’Apple l’avait injustement forcée à fermer l’entreprise, mais permettrait à Cydia de modifier sa plainte.

Cydia a été lancé en tant qu’outil de jailbreak et source d’applications et de fonctionnalités alternatives pour l’iPhone, avant qu’Apple ne lance son propre App Store. Cela obligeait les utilisateurs à contourner la sécurité iOS d’Apple, mais environ 4,5 millions d’utilisateurs l’utilisaient encore pendant la période de plus grande popularité de Cydia. Par la suite, Apple a bloqué la plupart des moyens de jailbreaker iOS, rendant Cydia peu pratique pour l’utilisateur moyen.

Initialement déposée en décembre 2020, la plainte de Jay Freeman, créateur de Cydia, affirme qu’Apple a utilisé sa position de monopole contre le magasin alternatif. Cydia a déclaré qu’elle avait été forcée de fermer en raison du prétendu contrôle « illégal » d’Apple sur la distribution d’applications sur iOS. En outre, Freeman a également affirmé qu’Apple avait tenté de convaincre les utilisateurs que le jailbreak était dangereux.

La juge de district des États-Unis, Yvonne Gonzalez Rogers, a confirmé la requête d’Apple appelant à la clôture de l’affaire. Cependant, il a accordé à Freeman la permission de changer sa cause. Si Freeman veut aller de l’avant, il aura jusqu’au 19 janvier 2022 pour déposer une nouvelle plainte. Après cela, Apple aura jusqu’au 2 février 2022 pour répondre.