Comme prévu il y a quelques semaines, Instagram prévoit un retour au flux chronologique. En ces jours, la société du nouveau-né Meta teste ce retour aux sources.

Il sera ainsi possible de visualiser le flux de trois manières différentes, pour assurer la meilleure expérience possible d’utilisation d’Instagram. On retrouvera également un flux « Favoris » qui comprendra une liste de comptes créés par l’utilisateur pour mieux personnaliser l’expérience. Grâce à un sélecteur spécifique, il sera possible de changer le mode d’affichage du flux Instagram, évidemment de manière simple et intuitive.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022