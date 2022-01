Jusqu’au 31 décembre, la moitié du produit des ventes de (PRODUCT)RED sera reversée au Fonds mondial pour aider à lutter contre les épidémies de COVID-19 en Afrique subsaharienne.

En quinze ans, Apple a levé près de 270 millions de dollars grâce à la vente d’appareils et d’accessoires (PRODUCT)RED. Pour honorer cette étape importante, (RED) a publié une vidéo d’une minute mettant en évidence certains des appareils (PRODUCT)RED emblématiques qu’Apple vend.

La vidéo informe également les téléspectateurs que tandis que COVID menace les progrès dans la lutte contre le VIH/SIDA, les produits et expériences Apple (PRODUCT)RED aideront à lutter contre deux pandémies.

La vidéo dirige ensuite les téléspectateurs vers (RED) et la page COVID-19 d’Apple, qui détaille comment la société fera don de la moitié des recettes de la ligne (PRODUCT)RED pour lutter contre les épidémies de COVID-19 en Afrique subsaharienne. L’autre moitié continuera à être utilisée pour lutter contre le VIH/SIDA.

« D’ici au 31 décembre 2022, la moitié de ces recettes ira à la réponse du Fonds mondial pour atténuer l’impact du COVID-19 sur la lutte pour mettre fin au sida. Cela apportera un soutien vital aux systèmes de santé les plus menacés par l’épidémie et, à son tour, contribuera à préserver les programmes vitaux de lutte contre le VIH/SIDA dans les communautés les plus démunies d’Afrique subsaharienne. »

Voici la vidéo complète :