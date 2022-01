Apple a officialisé la nouvelle promotion « Back to Uni » pour le début de la saison scolaire pour les étudiants et le personnel éligible en Australie, au Brésil, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande.

Apple a partagé des détails sur la promotion Back to Uni sur les pages Education Store de leurs pays respectifs. La promotion offre une remise de 219 AU $ sur les AirPods Pro et les AirPods de 2e et 3e générations. Cela signifie que les AirPods de deuxième génération peuvent être pris gratuitement, tandis que les frais supplémentaires seront appliqués si vous optez pour les AirPods 3 (279 $ australiens) ou des AirPods Pro (399 $ australiens, de la liste officielle).

La société indique que la promotion est valable du 6 janvier au 7 mars 2022 et peut être activée par les étudiants à temps plein ou à temps partiel âgés de 18 ans et plus avec une carte du syndicat étudiant ou une carte d’identité étudiante et étudiant dans une université accréditée ou autre établissement agréé Apple. L’offre peut également être demandée par les enseignants et les membres du personnel des universités appropriées.

Pour bénéficier de la remise sur les AirPods, vous devez acheter l’un de ces appareils :

Macbook Air

Macbook Pro

iMac

Mac mini

Mac Pro

iPad Pro

iPad air

Il est fort probable que la même offre soit activée en France entre fin août et début septembre.