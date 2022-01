Apple TV+ a publié la première bande-annonce officielle de « Fraggle Rock: Back to the Rock », qui arrivera sur la plateforme le 21 janvier.

Apple présente cette nouvelle série de la saga Fraggle Rock :

« Les Fraggles amusants de Jim Henson – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley, Uncle Traveling Matt – ainsi que les nouveaux Fraggles et Doozers exprimés par les stars Patti LaBelle, Cynthia Erivo, Daveed Diggs, Ed Helms, Kenan Thompson et avec l’apparence spéciale du Foo Fighters, démarrez la nouvelle année en vous emmenant dans des aventures épiques et hilarantes sur la magie qui se produit lorsque nous célébrons et prenons soin de notre monde interconnecté. »

Les 13 épisodes de la série « Fraggle Rock : Back to the Rock » arriveront sur TV+ à partir du 21 janvier 2022. Les nouveaux épisodes utiliseront l’emblématique grotte magique de la saga, pour le plus grand bonheur de tous les fans de Fraggle Rock.