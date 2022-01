Apple TV+ a annoncé avoir obtenu une nouvelle mini-série qui se concentrera sur l’histoire vraie de la traque du criminel John Wilkes Booth.

Manhunt a été écrit par Monica Beletsky (Fargo, Friday Night Lights), nominé pour plusieurs Emmys et Golden Globes, et raconte l’histoire de John Wilkes Booth, le criminel qui a assassiné le président Abraham Lincoln. La série est basée sur le livre à succès écrit par James Swanson.

« À la fois fiction historique et thriller complotiste, « Manhunt » emmènera le public au lendemain du premier assassinat présidentiel américain et dans la lutte pour préserver et protéger les idéaux qui sous-tendaient les plans de reconstruction de Lincoln, des problèmes qui résonnent avec nos jours. La série présente des personnages historiques noirs dont les vies se sont entremêlées d’évasion, de chasse à l’homme et d’enquêtes ultérieures sur des crimes à haut risque, y compris Mary Simms, une ancienne esclave du médecin qui a soigné la blessure de Booth et lui a donné un endroit sûr après son crime. »

Tobias Menzies (The Crown, Game of Thrones) incarnera Edwin Stanton, le secrétaire à la Guerre de Lincoln « qui était presque devenu fou par la nécessité de capturer John Wilkes Booth et de perpétuer l’héritage de Lincoln ».

Le nominé aux Emmy Carl Franklin (Mindhunter) dirigera la série et servira de producteur exécutif. Pour l’instant, Apple n’a publié aucune bande-annonce ni aucune autre information sur le lancement de la série sur TV+.