Avec la sortie d’iOS 14, Apple a partiellement ouvert les portes de la personnalisation de l’écran d’accueil grâce à la possibilité d’appliquer des packs d’icônes et des widgets. Aujourd’hui, nous voyons un nouveau pack d’icônes pour iPhone, réalisé par 95toMac, vraiment très intéressant.

Pour le moment, Apple n’a pas encore introduit de fonction native pour pouvoir appliquer des packs d’icônes, mais il est possible de contourner l’obstacle via l’application Quick Commands. Ce pack d’icônes dont nous parlons aujourd’hui est composé de 31 icônes, la plupart liées aux applications par défaut d’Apple. Les icônes ont un style très distinctif et coloré, loin du design des icônes iOS 15 actuelles.

Pour utiliser ce pack d’icônes sur l’écran d’accueil de votre iPhone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Téléchargez le package zip contenant toutes les icônes que vous trouverez dans le lien ci-dessous et extrayez-le sur votre iPhone Démarrez l’application Commandes rapides et créez un nouveau raccourci Appuyez sur « Ajouter une action » Sélectionnez « Ouvrir l’application » Sélectionnez l’application que vous souhaitez ouvrir avec le lien Appuyez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Ajouter à l’accueil » Appuyez sur l’icône et sélectionnez « Choisir la photo » Sélectionnez l’icône que vous souhaitez utiliser Renommer le lien Enfin, appuyez sur le bouton « Ajouter ».

Vous trouverez ci-dessus un aperçu des icônes de ce pack d’icônes pour votre iPhone. Êtes-vous un fan de personnalisation ou préférez-vous le design iOS standard ?

› Télécharger le pack d’icônes iPhone