L’actrice Vanessa Kirby sera la vedette du prochain film de Ridley Scott pour Apple TV+ intitulé « Kitbag » qui se concentrera sur la vie de Napoléon. Il succèdera à Jodie Comer, qui a quitté la production suite à des problèmes de planning.

Vanessa Kirby est une actrice surtout connue pour le film « Mission : Impossible – Fallout » et pour sa performance dans « Pieces of a Woman » qui lui a valu une nomination aux Oscars. Selon Deadline, les représentants de Kirby négocient l’accord avant le début de la production du film au printemps prochain.

Le film « Kitbag » sera réalisé par Ridley Scott et racontera la vie de Napoléon, en se concentrant sur sa relation houleuse avec l’impératrice Joséphine. Joaquin Phoenix incarnera Napoléon. Le film est écrit par David Scarpa, anciennement connu pour « Le Maître du haut château », « Tout l’argent du monde » et le remake de 2008 d' »Ultimatum to Earth ».

« Kitbag » sera tourné au Royaume-Uni et produit pour Apple par la société de production de Scott, « Scott Free ».