Garmin a présenté les nouvelles smartwatch Venu 2 Plus et Vivomove Sport, toutes deux capables de pouvoir utiliser un assistant vocal sur la smartwatch.

Garmin Venu 2 Plus et Vivomove Sport ont été annoncés aujourd’hui et sont deux nouvelles montres connectées compatibles avec Android et iPhone. Comme les générations précédentes, ce sont des wearables axés sur le fitness, mais cette fois-ci, ils adoptent une approche différente pour plaire à un public plus large.

Venu 2 Plus

En fait, le Venu 2 Plus rassemble toutes ses fonctionnalités de fitness dans un cadre de 43 mm, une taille réduite par rapport au Venu 2 de 45 mm. La montre intelligente offre une surveillance de la santé 24h/24 et 7j/7 avec fréquence cardiaque, sommeil, oxygène dans le sang, stress, entraînement et diverses autres formes de surveillance pour vous aider à rester en forme. La montre peut également stocker de la musique de Spotify et d’autres applications, ainsi qu’envoyer des notifications depuis le téléphone.

Le gros ajout de Garmin cette année est une prise en charge vocale améliorée, en fait, il est compatible avec Google Assistant et Siri. Vous n’aurez besoin d’aucune application sur la montre, en effet la smartwatch pourra utiliser directement l’assistant vocal depuis le téléphone. Les utilisateurs de Samsung pourront probablement également activer Bixby. Avec cette nouveauté, les utilisateurs peuvent facilement répondre à un appel ou envoyer un message.

Il s’agit d’une véritable montre intelligente, avec écran couleur et prise en charge de l’écran tactile, capable de durer environ neuf jours avec une seule charge. Venu 2 Plus est disponible dès maintenant au prix de 449 $.

Vivomove Sport

Vivomove Sport, quant à lui, est une montre connectée d’entrée de gamme au prix de 179 $. Elle adopte un design hybride, en fait elle a l’aspect classique d’une montre analogique avec un écran plus petit en dessous. Cette montre repose sur ses caractéristiques de fitness et son design élégant. La durée de vie de la batterie est évaluée à cinq jours maximum. La montre peut afficher les notifications du téléphone et permettre aux utilisateurs d’Android de répondre aux SMS.