Les nouveaux écouteurs Elite 4 Active présentés par Jabra arrivent au CES de Las Vegas.

Les Jabra Elite 4 Active permettent une utilisation intensive également grâce à la résistance à l’eau et à la transpiration certifiée IP57. La conception, conçue pour l’activité physique, garantit également un ajustement ergonomique et garantit la stabilité des écouteurs pendant l’exercice. C’est donc une véritable solution sans fil qui offre une bonne qualité d’appel pour se connecter avec ses amis et collègues, ainsi qu’une excellente gestion du son lors de l’écoute de la musique. En plus d’offrir jusqu’à 7 heures d’autonomie (et jusqu’à 28 heures avec l’étui de charge), les écouteurs Elite 4 Active intègrent également une capacité de charge rapide.

Les écouteurs offrent également une expérience de lecture via les appareils Alexa intégrés, Spotify Tap et Google Fast Pair. Ce dernier fournit l’expérience d’appariement instantané lorsqu’il est allumé, créant une connexion immédiate avec les appareils Android. La lecture Spotify Tap permet un accès plus rapide à la musique.

La fonction d’annulation active du bruit ANC est également présente. De plus, l’expérience de profiter de la musique pendant l’entraînement a été encore améliorée grâce à l’égaliseur personnalisable. Les écouteurs intègrent également la technologie HearThrough, pour une meilleure prise de conscience de l’environnement environnant.

Comme mentionné précédemment, les Elite 4 Active offrent une bonne qualité d’appel grâce à la technologie à 4 microphones et sont protégés par une housse en maille spéciale qui garantit une meilleure protection contre le bruit du vent.

Les écouteurs sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 119,99 € et dans les coloris noir, bleu marine et vert menthe.