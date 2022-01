Une partie de l’histoire de la téléphonie est terminée. À partir d’aujourd’hui 4 janvier 2022, tous les smartphones BlackBerry avec des versions du système d’exploitation du même nom ne fonctionneront plus pour les appels, les SMS, les données et les fonctions d’urgence. En effet, ces smartphones sont désormais inutilisables.

BlackBerry a annoncé la nouvelle dès septembre 2020 dans le cadre d’une stratégie plus large qui comprenait et inclut des efforts accrus en matière de sécurité et de solutions commerciales. À partir d’aujourd’hui, tous les services liés à BlackBerry OS 7.1 et versions antérieures, BlackBerry 10 et BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures seront désactivés, faisant de leurs smartphones des presse-papiers.

Pour les plus jeunes, cette entreprise ne vous dira peut-être rien ou peu, mais beaucoup d’entre vous qui lisent cet article se souviendront comment BlackBerry était autrefois au sommet de l’industrie des smartphones et, pendant de nombreuses années, a été considéré comme l’entreprise de technologie mobile standard. Tout cela jusqu’en 2007 et l’annonce du premier iPhone, qui a en fait radicalement changé les règles du jeu.

L’un des éléments distinctifs du BlackBerry était le clavier physique, devenu alors pratiquement inutile devant un écran tactile aussi précis, rapide et performant que celui de l’iPhone. Le premier smartphone d’Apple a en effet bouleversé l’ensemble de l’industrie des smartphones et créé une nouvelle norme à laquelle BlackBerry n’a pas pu s’adapter. En 2017, la part de marché de BlackBerry a touché le fond, anéantie par les smartphones iOS et Android.

Dès 2016, la société a annoncé que ses activités se concentreraient davantage sur les services et logiciels pour les grandes entreprises et les institutions, plutôt que sur la production de nouveau matériel. De plus, BlackBerry a tenté de sauver ses smartphones et de reconquérir le marché en décidant de créer des appareils Android plutôt que leur propre système d’exploitation. Ces appareils n’ont cependant jamais connu le succès et l’entreprise a alors décidé d’abandonner presque entièrement le secteur.

Pour les clients qui utilisent encore des smartphones BlackBerry classiques, la société fournit des informations sur l’impact de la désactivation de tous les services à partir d’aujourd’hui sur les appareils individuels et sur les mesures que vous pouvez prendre pour vous préparer.

Et vous, quels souvenirs gardez-vous de BlackBerry ?