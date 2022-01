Apple a décidé d’offrir un t-shirt spécial aux ingénieurs et au personnel qui ont travaillé sur la puce M1.

Ce t-shirt exclusif a été créé pour commémorer la première année depuis du processeur M1, qui a marqué le début de la transition des processeurs Intel aux processeurs Apple Silicon.

Andy Boretto, un ingénieur logiciel senior qui travaille chez Apple, a tweeté une image d’une chemise spéciale avec la puce ‌M1‌ et la lueur colorée typique au dos, ainsi qu’une carte postale Apple qui dit : « De temps en temps, quelque chose arrive qui change tout. Félicitations et merci d’avoir contribué à rendre l’Apple ‌M1‌ possible !. »

Tous les t-shirts ont été livrés par Apple le 31 décembre, quelques heures avant le début de l’année 2022.