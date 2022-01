Aujourd’hui, Apple est devenue la première entreprise au monde à avoir une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, ce qui représente la valeur totale de toutes les actions de l’entreprise en circulation.

Ce cap a été atteint du fait que le cours de l’action AAPL a augmenté de plus de 40% au cours de la dernière année, atteignant 182,86 $ aujourd’hui. L’impressionnante capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars qu’Apple a atteint aujourd’hui représente un cap jamais atteint dans le passé, à peine 16 mois après sa capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars.

Apple a signalé d’excellents résultats depuis le début de la pandémie, car un grand nombre de personnes ont été obligées de travailler et d’étudier à domicile avec la nécessité d’acheter de nouveaux appareils, notamment des iPhone, iPad et Mac. Entre autres, les revenus de l’entreprise dépasseront 118 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, établissant un nouveau record historique.

Lorsqu’Apple a atteint son cap de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière il y a plus de trois ans, le PDG Tim Cook a déclaré : « Cette réalisation n’est pas la mesure la plus importante de notre succès. Les retours financiers sont simplement le résultat de l’innovation d’Apple, d’une entreprise qui met les produits et les clients au premier plan, tout en restant toujours fidèle à ses valeurs. »

Et l’avenir sera de plus en plus intéressant, étant donné que de nouvelles catégories de produits sont attendues comme le casque AR et l’Apple Car, sans oublier le premier iPhone pliable