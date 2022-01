Un nouveau recours collectif vise Apple et Google pour avoir prétendument enfreint les lois antitrust américaines relatives à leurs relations commerciales.

Plus précisément, les plaignants affirment que Google verse à Apple des milliards de dollars non seulement pour rester le moteur de recherche par défaut sur iOS et iPadOS, mais aussi pour dissuader Apple de créer son propre moteur de recherche. Selon le recours collectif, Google et Apple se sont mis d’accord pour éviter de se faire concurrence sur le marché des moteurs de recherche, en échange de grosses récompenses annuelles en faveur d’Apple.

En outre, la plainte indique également que les deux sociétés ont conclu un accord secret en vertu duquel Google doit partager les données de recherche avec Apple, en échange d’un traitement préférentiel en faveur de Google sur tous les appareils Apple. En substance, ces accords auraient entraîné l’impossibilité pour la concurrence de rivaliser sur le marché des moteurs de recherche sur iOS et une augmentation des tarifs publicitaires par rapport à ceux existant dans un système concurrentiel.

Les plaignants demandent donc une injonction qui interdit l’accord de non-concurrence entre Apple et Google, annule l’accord de partage de données et élimine complètement le traitement préférentiel en faveur de Google sur les appareils Apple.

Si ces accords secrets entre les dirigeants d’Apple et de Google ont existé, il est pour le moment impossible de le savoir. Ce que l’on sait, c’est qu’il y a eu très peu de rencontres entre les PDG des deux sociétés au cours de la dernière décennie. De plus, Apple et Google ont toujours réitéré que les paiements à Apple visent uniquement à faire de Google le moteur de recherche par défaut sur iOS, mais les utilisateurs sont libres d’en sélectionner d’autres s’ils le souhaitent.

Entre autres, Apple a toujours sa propre activité publicitaire sur l’App Store et son propre moteur de recherche qu’il utilise pour Siri et Spotlight, non accessible depuis le web.