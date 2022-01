Le site Web US d’Apple fait la promotion du service Fitness+ sur la page principale. Ce changement est très probablement destiné à encourager les gens à passer une année plus saine et, bien sûr, à promouvoir le service de remise en forme d’Apple.

Lorsque vous vous connectez au site, une courte vidéo démarre avec la formation Apple Fitness+ trainers. Contrairement à ce à quoi les clients sont habitués, il n’y a aucune référence aux nouveaux iPhone, Apple Watch, AirPods, Mac ou autres, qui apparaissent à la place régulièrement sur la version française.

Après avoir lu la courte vidéo, Apple affiche ce message :

« 11 types d’entraînement, du HIIT au Yoga. De nouveaux entraînements et méditations chaque semaine. Le tout alimenté par l’Apple Watch. »

La société affirme que les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à trois mois d’essai s’ils achètent une nouvelle Apple Watch. Pour les utilisateurs de Fitness+, Apple a également informé que 25 nouveaux entraînements sont disponibles dans l’application Fitness.

Apple Fitness+ a récemment fêté son premier anniversaire. En novembre dernier, le service est arrivé dans 15 nouvelles régions, dont l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Émirats. Arabes.

Fitness+ est disponible sous forme d’abonnement au prix de 9,99 € par mois ou 79,99 € par an. De plus, le service est inclus dans le forfait Apple One Premium, qui offre également un accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+ avec 2 To de stockage pour 28,95 € par mois. Le plan peut être partagé avec jusqu’à six membres de la famille. Nous vous rappelons que pour le moment Fitness+ est en anglais avec sous-titres français, mais Apple a promis que des voix off dans notre langue arriveront bientôt.