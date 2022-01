Pour célébrer l’arrivée imminente du Nouvel An chinois le 1er février, Apple a sorti une édition spéciale des AirPods Pro avec un emoji de tigre.

Dans le calendrier chinois, 2022 est l’année du tigre. C’est précisément pour cette raison qu’Apple a créé cette édition spéciale des AirPods Pro qui a un emoji tigre imprimé sur le boîtier de chargement sans fil. De plus, le même emoji dans une version rouge plus grande est également imprimé sur l’emballage de vente au détail.

S’ils sont achetés dans les magasins Apple en Chine, les clients recevront également un ensemble de 12 enveloppes rouges avec chacun des signes du zodiaque chinois imprimés sous la forme d’un emoji. C’est une tradition du Nouvel An chinois de donner des enveloppes rouges à la famille et aux amis, souvent avec de l’argent à l’intérieur.

Les AirPods Pro édition spéciale sont identiques aux AirPods standard et ont le même prix. En Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Singapour, les clients peuvent également participer à une session Today at Apple gratuite, en magasin ou virtuelle appelée « Share Your Love » où ils peuvent créer des cartes de vœux personnalisées pour le Nouvel An.

De plus, en plus des AirPods Pro, Apple a également présenté une édition spéciale des Beats Studio Buds pour le Nouvel An chinois. Les écouteurs présentent un design rouge avec un imprimé tigre doré sur les écouteurs et l’étui de chargement.