Telegram est mis à jour avec des nouvelles concernant les réactions, les spoilers, les traductions et les codes QR.

Le premier changement concerne les réactions. Vous pouvez maintenant appuyer deux fois sur un message pour envoyer une réaction rapide et appuyer longuement sur un message pour d’autres réactions. Vous pouvez modifier vos emoji de réaction rapide dans Paramètres > Autocollants et emojis. Les administrateurs de groupe et de canal peuvent activer les réactions dans leur discussion via la page Infos sur la discussion > Modifier > Réactions.

La nouvelle version vous permet également de gérer les spoilers : sélectionnez le texte au fur et à mesure que vous tapez et choisissez le formatage ‘Spoiler’ pour masquer tout ou partie du contenu d’un message, puis appuyez sur l’animation du spoiler dans le chat pour révéler le texte masqué. Le formatage des spoilers masque le texte dans les discussions, ainsi que dans la liste de discussion et les notifications.

De plus, vous pouvez activer l’option Traduire dans Paramètres > Langues et appuyer longuement sur un message pour le traduire dans une autre langue. Enfin, vous pouvez désormais générer un code QR personnalisé qui mène à votre lien public t.me. Appuyez sur l’icône du code QR dans les profils publics des groupes, des bots et des canaux pour permettre à quelqu’un de le scanner rapidement avec son appareil.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store.