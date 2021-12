L’un des éléments clés de l’Apple Watch est la couronne digitale, qui permet aux utilisateurs de naviguer dans l’interface watchOS sans avoir à toucher continuellement l’écran. Cependant, Apple semble travailler sur un moyen de remplacer la couronne numérique par des capteurs optiques.

Comme le rapporte Patently Apple, l’Office des brevets et des marques des États-Unis a récemment publié un nouveau brevet Apple qui révèle comment la couronne numérique de l’Apple Watch peut être remplacée par des capteurs optiques capables d’identifier les gestes de l’utilisateur.

Le brevet s’intitule « Watch with optical sensor for user input » et explique en détail comment l’entreprise peut utiliser de nouveaux capteurs pour permettre aux utilisateurs de faire défiler l’interface en réduisant le nombre de pièces mobiles dans l’Apple Watch. Les capteurs optiques détecteraient les gestes des utilisateurs pour les transformer en commandes système.

« L’utilisateur peut faire des mouvements et des gestes à proximité du composant d’entrée qui à son tour les détecte et les interprète pour vous permettre de contrôler le système d’horloge. Les mouvements et gestes fournis par l’utilisateur peuvent être détectés directement avec les systèmes optiques du composant d’entrée, de sorte que le nombre de pièces mobiles est réduit et l’espace à l’intérieur de l’horloge est utilisé plus efficacement. »

Apple note que le retrait de la couronne numérique peut non seulement rendre l’Watch plus durable, mais peut également libérer de l’espace à utiliser avec d’autres composants tels que de nouveaux capteurs ou une batterie plus grande.

Étant donné que la couronne digitale dispose également d’un capteur cardiaque utile à l’ECG, le brevet montre que les nouveaux capteurs optiques peuvent également être utilisés pour mesurer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le niveau d’oxygénation du sang, la pression artérielle et plus encore. Les rumeurs suggèrent que l’Apple Watch 2022 disposera de nouvelles fonctionnalités de santé, notamment la surveillance de la pression artérielle, et il n’est pas exclu que ce système fasse ses débuts dans le prochain modèle.