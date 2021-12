LG a dévoilé une nouvelle génération de ses dalles OLED appelées « OLED EX », qui augmente la luminosité jusqu’à 30% et tente de rivaliser avec la technologie Mini-LED.

« EX » signifie « Evolution et expérience », car la nouvelle technologie promet de résoudre certaines des limites de la technologie OLED. La société affirme que le nouvel écran est jusqu’à 30% plus lumineux « que les écrans OLED conventionnels », qui ont généralement des niveaux de luminosité compris entre 500 et 600 nits. Le nouveau panneau offre également une meilleure précision des couleurs avec moins de distorsion et est environ 30% plus fin que les écrans OLED classiques.

Le nouveau panneau utilise des composés de deutérium pour que les diodes électroluminescentes émettent une lumière plus forte. Il s’agit d’une innovation très importante, surtout maintenant que la technologie Mini-LED émerge comme une alternative à l’OLED, car elle est capable d’atteindre des niveaux de luminosité allant jusqu’à 2 000 nits avec une précision des couleurs élevée. Bien que l’OLED EX soit encore loin d’avoir une luminosité super élevée comme celle du Mini-LED, cela rendra certainement l’OLED plus attrayant pour ceux qui préfèrent des noirs parfaits à l’écran.

LG n’a pas encore révélé quand la nouvelle technologie OLED EX sera disponible sur le marché, mais on peut s’attendre à la voir sur les premiers appareils dans quelques années.