Apple Music a introduit des innovations très importantes ces derniers mois, avec une référence particulière au format Lossless et à la prise en charge de Dolby Atmos. La société a promis une couverture de 90 millions de pistes sans perte au cours de l’année. Va-t-elle réussir ?

Pour le moment, nous ne sommes évidemment pas en mesure de certifier la disponibilité de chaque chanson au format Lossless, cependant l’équipe 9to5mac semble avoir travaillé dur dans la recherche de chansons sans support sans perte. 9to5Mac, après une recherche très poussée, déclare n’avoir trouvé aucune chanson non disponible en format lossless.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’annonce de ce format a été entachée d’une polémique liée aux limitations de divers produits audio Apple. Les AirPods Pro et AirPods Max ne sont en effet pas capables de lire des morceaux au format sans perte via Bluetooth, en raison des limites mêmes de cette connectivité. La gamme HomePod est actuellement capable de lire des chansons en qualité Lossless, prise en charge disponible avec HomePod 15.1 et versions ultérieures.

Cependant, Apple semble avoir atteint son objectif, une étape importante si l’on considère le prix inchangé du service. Avez-vous réussi à profiter des chansons Music de la plus haute qualité ? Avez-vous trouvé des chansons sans support sans perte ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.