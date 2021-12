Le variant Omicron et l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 ont convaincu Apple de fermer tous les Apple Store de New York, qui ne resteront actifs que pour le retrait des produits achetés en ligne.

Après avoir fermé d’autres magasins aux États-Unis et au Canada, l’entreprise a pris hier la difficile décision de fermer tous les Apple Store à New York pendant l’une des périodes de soldes les plus importantes de l’année.

Les magasins resteront ouverts uniquement pour la collecte des commandes passées en ligne, mais les clients ne pourront pas visiter les magasins individuels de la ville. Plus précisément, Apple a fermé les Apple Store suivants :

New York, Upper West Side

New York, Upper East Side

New York, SoHo

New York, Fifth Avenue

New York, World Trade Center

New York, West 14th Street

New York, Grand Central

Brooklyn, Williamsburg

Brooklyn, Downtown Brooklyn

Bronx, The Mall at Bay Plaza

Staten Island, Staten Island

Elmhurst, Queens Center

Garden City, Roosevelt Field

Huntington Station, Walt Whitman

Lake Grove, Smith Haven

Manhasset, Manhasset

La semaine dernière, Apple a fermé sept autres magasins dans des villes comme Atlanta, Houston et New Hampshire en raison de la propagation des cas de COVID-19 parmi les employés. Plus tôt ce mois-ci, d’autres Apple Store ont été fermés à Miami, Maryland et Ottawa en raison de la pandémie. L’entreprise ferme généralement un magasin lorsque 10% des membres du personnel sont testés positifs au COVID-19 ou lorsque les cas positifs dans la région sont très élevés.