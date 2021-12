Bloomberg rapporte qu’Apple offre des primes d’actions à certains ingénieurs pour les empêcher de passer à des sociétés comme Meta.

La semaine dernière, des ingénieurs sélectionnés travaillant sur la conception de puces, de matériel et de logiciels ont été informés qu’ils recevraient un bonus en actions d’une valeur comprise entre 50 000 $ et 180 000 $. Selon Bloomberg, c’est « inhabituel et significatif » pour Apple.

La plupart des ingénieurs ont reçu des actions d’une valeur comprise entre 80 000 $ et 120 000 $. Ces bonus, fournis sous forme d’unités d’actions restreintes, sont destinés à s’accumuler sur une période de quatre ans tant que les employés restent chez Apple et ne partent pas travailler pour d’autres entreprises.

Apple a déclaré aux managers que des bonus seront fournis aux ingénieurs en récompense de leurs réalisations et pour les encourager à faire de mieux en mieux. Plus probablement, ils sont conçus pour empêcher des entreprises comme Meta, la société mère de Facebook, de voler des employés à Apple. En fait, Meta a embauché une centaine d’ingénieurs d’Apple ces derniers mois, bien qu’Apple ait également embauché quelques employés de Meta.

Meta recrute dans les divisions Réalité augmentée, Intelligence artificielle et Ingénierie d’Apple. L’objectif de l’entreprise est de lancer prochainement une montre connectée pouvant concurrencer directement l’Apple Watch et, lorsqu’Apple lancera son casque AR/VR, elle sera en concurrence directe avec les casques de réalité virtuelle Oculus propriété de Meta.