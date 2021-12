Un ancien ingénieur logiciel de Tumblr a décrit le processus de révision de l’App Store comme déroutant, aléatoire, discordant et stupide.

Sreegs dit que son opinion est partagée par la grande majorité des développeurs iOS. Dans sa nouvelle, l’ingénieur iOS se concentre sur l’expérience Tumblr, décrivant les rejets aléatoires que l’entreprise a obtenus pour les mises à jour de l’application.

Le premier problème concernait l’interdiction des contenus pornographiques. Les examinateurs de l’App Store ont recherché des mots-clés pouvant conduire à du contenu sexuel et ont rejeté l’application lorsqu’ils en ont trouvé un. Les développeurs de Tumblr ont donc dû trouver le contenu généré par les utilisateurs trouvé par Apple, le supprimer, puis réutiliser l’application pour approbation. Parfois, un critique Apple pouvait rechercher même des mots inoffensifs comme « chaussettes » et trouver du matériel considéré comme trop explicite. Tout cela a retardé les mises à jour de Tumblr, car la corbeille était à l’ordre du jour et il n’était pas facile de contrôler tout le contenu généré par les utilisateurs.

Selon l’ancien développeur de Tumblr, Apple a interdit les mots, les phrases et les images de manière arbitraire, sans règle précise. Même une femme en bikini pourrait être considérée comme « pornographique » pour certains critiques d’Apple, alors que pour d’autres non.

Sreegs ajoute que le fait même que chaque nouvelle révision était confiée à une personne aléatoire et différente rendait difficile voire impossible d’arriver à la solution, car chacun pensait différemment des autres en termes d’interdictions.

« Étant donné que le processus de révision est géré par l’homme et non automatisé, certains réviseurs interprètent les directives de manière plus rigoureuse que d’autres. Étant donné que le processus d’examen choisit un examinateur au hasard, l’expérience d’examen est aléatoire à chaque fois.

Mon expérience jusqu’à présent est que la grande majorité des ingénieurs iOS d’autres applications ressentent la même chose. Le processus d’examen d’Apple est considéré comme un obstacle stupide que vous devez surmonter. Les développeurs IOS doivent également faire face à des directives techniques en constante évolution qui peuvent être peu claires, avec des délais changeants ou vagues.

Un bon exemple est un changement récent qui obligeait toutes les applications disponibles sur iPad à prendre en charge le multitâche sur écran partagé. Non seulement j’ai reçu des réponses mitigées sur ce que cela signifie sur Apple elle-même et de développeurs qui étaient en contact avec d’autres représentants d’Apple. Personne ne savait si son application iPad serait supprimée du magasin ou s’il y avait un moyen de la sauver. Cette exigence a obligé de nombreuses entreprises à courir contre la montre pour mettre à jour leur expérience iPad et respecter les délais. »