Pour fêter l’arrivée de la nouvelle année, Apple Fitness+ propose de nouveaux entraînements et invite les utilisateurs à fêter 2022 avec ses instructeurs.

Apple annonce que de nouvelles relaxations et de nouvelles méditations inspirées de l’arrivée de 2022 sont disponibles sur Fitness+. Pour découvrir les nouvelles rubriques dédiées au meilleur de 2021 et aux nouveaux entraînements, il suffit de se rendre dans l’application Fitness et de saisir les onglets appropriés disponibles pour ceux abonnés au service.

Pour le meilleur de 2021, les instructeurs ont choisi 45 exercices différents qui ont été enregistrés au cours de l’année et qui ont des difficultés et des durées différentes. Pour la section « Célébrer », il y a 15 exercices avec cinq nouveaux entraînements conçus pour préparer le jour de l’an. De plus, Apple a ajouté 22 nouveaux entraînements et 5 nouvelles méditations.

Nous vous rappelons qu’Apple Fitness+ est également disponible en France depuis quelques semaines et propose une série d’entraînements et de méditations accessibles sur iPhone, iPad et Apple TV, permettant aux utilisateurs de s’entraîner ou de méditer en tout lieu et à toute heure. Fitness+ est disponible sous forme d’abonnement au prix de 9,99 € par mois ou 79,99 € par an. De plus, le service est inclus dans le forfait Apple One Premium, qui offre également un accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+ avec 2 To de stockage pour 28,95 € par mois. Le plan peut être partagé avec jusqu’à six membres de la famille.