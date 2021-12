Pour préciser une fois de plus qu’avec l’iPhone 13 Pro, c’est comme avoir « Hollywood dans votre poche », Apple fait la promotion des capacités vidéo du smartphone avec trois nouveaux clips vidéo publiés sur YouTube.

Les nouveaux clips mettent en évidence certaines des fonctionnalités clés de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro pour la prise de vue vidéo. Le premier, intitulé « Detectives« , montre le mode Cinématique en action avec divers effets de flou entre les deux sujets.

Dans la deuxième vidéo intitulée « The Basement« , une femme entre dans une maison sombre et commence à entendre une voix mystérieuse. Ce clip montre les améliorations de l’iPhone 13 Pro pour la prise de vue dans des situations de faible luminosité.

La troisième et dernière vidéo, intitulée « Pavel« , nous montre la prise de vue en noir et blanc et comment les utilisateurs peuvent capturer plus de détails et rendre un film plus spectaculaire à l’aide du nouveau téléobjectif avec zoom optique 3x.