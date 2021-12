Les rumeurs du premier casque AR d’Apple devenant de plus en plus insistantes, la société a embauché le responsable des communications en réalité augmentée de Meta.

Tel que rapporté par Mark Gurman de Bloomberg, Apple a embauché Andrea Schubert, responsable des communications et des relations publiques de Meta pour ses efforts de réalité augmentée. Au vu de son premier casque AR attendu en 2022, Apple se préparerait donc également sur le plan communicatif, afin d’organiser un grand lancement pour ce qui sera l’une des plus grosses actualités de l’année.

Gurman déclare également que la première version du casque Apple aura une puce avancée qui permettra aux utilisateurs d’utiliser l’appareil même sans avoir à le connecter à un iPhone.

Selon les dernières rumeurs, la première casque AR d’Apple sera capable d’afficher du texte, des e-mails, des cartes, des jeux et d’autres éléments liés à la communication via des écrans holographiques 8K intégrés à l’objectif. Il y aura des capteurs 3D avancés capables de détecter des objets dans une scène et d’identifier les gestes de la main de l’utilisateur. Le poids total sera d’environ 350 grammes et sa sortie est prévue d’ici la fin 2022.