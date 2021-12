Après les protestations contre les conditions de travail chez Apple qui ont abouti au mouvement #AppleToo, certains employés ont décidé de se mettre en grève la veille de Noël.

L’initiative est partie du profil Twitter d’Apple Together, qui rassemble certains employés d’Apple qui ne sont pas satisfaits des conditions de travail dans l’entreprise et dans les Apple Store. De nombreux membres du groupe AppleToo qui travaillent dans les magasins de détail et dans le service client AppleCare participeront également à la grève, car la plupart des employés d’Apple Park et d’autres bureaux sont en vacances.

Apple Together appelle à de meilleures conditions de travail, avec plus de contrôle de la direction, des congés maladies payés, plus de protection et des soins de santé adéquats. Le groupe demande également aux clients de soutenir les employés en ne faisant pas d’achats auprès d’Apple la veille de Noël.