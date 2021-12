Les AirTags d’Apple, grâce aux mesures de sécurité mises à disposition par Apple, sont à nouveau au centre de l’attention suite à deux cas présumés de harcèlement dans l’État de New York.

Selon WGRZ, la police de West Seneca – une municipalité de l’État de New York – a averti tous les citoyens de faire attention aux tentatives de harcèlement criminel après quelques cas probables dans lesquels les AirTags d’Apple ont également été impliqués.

Dans le premier cas, datant d’il y a un mois, une femme s’est rendue au poste de police de West Seneca après avoir reçu la notification sur son iPhone indiquant la présence d’un AirTag ; qui se déplaçait avec elle et qui ne lui n’appartenait pas. Dans ce cas, les policiers ont réussi à trouver l’AirTag suspect sous le pare-chocs du véhicule de la victime.

Dans le second cas, plus récent et datant de cette semaine, une autre femme a reçu la même notification sur son iPhone et s’est rendue au commissariat. Cependant, cette fois, les agents n’ont pas pu localiser l’AirTag suspect : lors de la fouille de la voiture, ils ont remarqué que le signal disparaissait très rapidement et qu’il n’était donc pas possible de retracer le petit tracker d’Apple. Il est également probable qu’il s’agissait d’un AirTag capturé au passage et non mis exprès pour suivre la femme.

On ne sait même pas si les deux cas potentiels sont liés ou non mais on sait que la police de West Seneca a demandé des informations à Apple pour mieux comprendre. En tout cas, compte tenu de la dangerosité de ce comportement, il était – sans doute – juste d’avertir l’ensemble de la population afin qu’elle fasse plus attention et évite de nouveaux cas de harcèlement, sans paniquer dans l’immédiat.