Les résultats montrent que 44% des personnes interrogées ont confiance pour laisser des données à Apple, contre 48% pour Google et 53% pour Amazon.

L’enquête du Washington Post a attiré l’attention sur la déconnexion ressentie par de nombreux consommateurs entre les entreprises en lesquelles ils ont confiance et les produits qu’ils utilisent.

Le rapport souligne comment la plupart des Américains utilisent des iPhone et des iPad, font des achats sur Amazon et passent des heures sur Facebook et TikTok. Malgré cela, ces entreprises atteignent à peine 50% de la confiance des consommateurs. Cela signifie que l’utilisateur moyen ne fait pas confiance aux entreprises ou aux personnes qui les gèrent en matière de confidentialité, mais ne peut s’empêcher d’utiliser leurs produits.

Beaucoup ont répondu qu’ils ne pouvaient pas éviter d’utiliser certains appareils ou services, malgré quelques doutes sur l’utilisation des données par les entreprises. Quant à Apple, 44% des personnes interrogées ont déclaré faire confiance à l’entreprise, tandis que 40% ont dit non. Et 16% n’ont fourni aucune réponse.