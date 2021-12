Pixelmator Pro, l’une des applications de retouche photo les plus populaires du Mac App Store, propose désormais de nouvelles fonctionnalités d’exportation.

La nouvelle version vous permet d’exporter pour Motion, permettant aux utilisateurs de créer des compositions directement dans Pixelmator Pro et de les exporter facilement vers des graphiques animés pour les vidéos. Cela signifie que vous pouvez créer des compositions à utiliser plus tard dans l’application Apple Motion, qui est largement utilisée pour créer des titres et des transitions vidéo. La nouvelle intégration avec Pixelmator Pro vous permet de créer des illustrations et des ressources pouvant être utilisées directement comme objets Motion.

En outre, la dernière mise à jour offre également une prise en charge améliorée des fichiers SVG, car Pixelmator Pro peut les gérer directement dans une exportation Motion, ce qui accélère considérablement les flux de travail lors de la création de conceptions vectorielles pour la vidéo.

Pixelmator est une application universelle, elle fonctionne donc nativement sur Mac M1 et Intel. L’application est disponible au prix de 19,99 €.