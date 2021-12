Alors qu’Apple s’efforce de faire passer toute la gamme de Mac aux processeurs Apple Silicon, il semble que l’un des futurs modèles continuera à être équipé de processeurs Intel.

Selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait sur deux Mac Pro. Un modèle entièrement repensé équipé d’un processeur Apple Silicon, et une version plus classique avec le design actuel qui continuera à monter des processeurs Intel.

Si la rumeur se confirmait, cela signifierait qu’Apple envisage d’attendre encore quelques années avant de quitter complètement Intel, étant donné qu’un nouveau Mac Pro aurait un cycle de vie d’au moins 3 ou 4 ans. Ce choix serait dicté par le fait que de nombreux Mac Pro utilisent des logiciels de haut niveau pas encore prêts pour les processeurs ARM, notamment en ce qui concerne les grandes entreprises travaillant dans le secteur de la photographie et du cinéma. Il est vrai que Rosetta 2 fonctionne pour la plupart des logiciels, mais Apple voudra peut-être garantir une technologie plus traditionnelle et mature pendant encore quelques années, notamment pour les utilisateurs professionnels ayant des besoins très haut de gamme.

Le nouveau Mac Pro devrait comporter un processeur Intel Xeon Scalable, qui, selon la société, a « des performances, une sécurité, une efficacité et une accélération de l’IA intégrées pour gérer les charges de travail IoT et une intelligence artificielle plus puissante ».