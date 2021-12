Le navigateur Web populaire axé sur la confidentialité DuckDuckGo développe une nouvelle application qui sera lancée sur Mac.

DuckDuckGo propose déjà une application disponible sur les appareils mobiles et bientôt la version de bureau assurera une expérience similaire. Le navigateur Mac garantira un niveau élevé de protection de la vie privée qui sera actif par défaut, sans obliger les utilisateurs à ajuster les paramètres ou à gérer différents niveaux de protection. La société décrit l’application comme plus rapide et plus sécurisée que Google Chrome.

L’application DuckDuckGo pour macOS a été conçue autour des moteurs de rendu fournis par le système d’exploitation, tout comme fonctionnent les applications mobiles de l’entreprise, et n’utilisera pas de fork Chromium comme le font les autres navigateurs.

L’application est en test bêta privé et il n’y a aucune information sur la date de sortie au public.