Apple TV+ a partagé un nouveau teaser et une nouvelle featurette dédiées respectivement à « The Tragedy of Macbeth » et « Swan Song ».

« The Tragedy of Macbeth » du réalisateur Joel Coen et avec un casting également formé par Denzel Washington et Frances McDormand est un projet annoncé par Apple en mai dernier et qui suscite beaucoup d’intérêt, également du point de vue des Oscars.

La nouvelle vidéo nous offre un aperçu de certaines scènes du film, avec une référence particulière aux acteurs et sans beaucoup d’indices sur l’histoire, que beaucoup sauront déjà être tirées d’une tragédie de William Shakespeare. La vidéo confirme que tout le film a été tourné en studio, sans aucun tournage en extérieur.

Le casting comprend également Kathryn Hunter, Corey Hawkins, Brendan Gleeson, Bertie Carvel, Harry Melling et Alex Hassell.

Apple a également partagé une featurette de Swan Song, un film avec Mahershala Ali déjà disponible sur la plateforme.

Mahershala Ali joue le rôle principal de Cameron. Naomie Harris, Awkwafina et Glenn Close complètent le casting. Le film est écrit et réalisé par Benjamin Cleary

« Lorsqu’il sera diagnostiqué avec une maladie en phase terminale, Cameron Turner devra choisir de protéger sa famille en adoptant une solution expérimentale en prolongeant sa vie grâce à un clone parfait de lui-même. »

Voici la nouvelle vidéo :