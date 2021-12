Un cadre important quitte Apple. Il est question de Nick Law, désormais ancien VP Publicité de l’entreprise.

Nick Law a rejoint Apple en 2019 après une longue carrière en tant que directeur de la création de Publicis Groupe, visant à diriger l’équipe publicitaire de l’entreprise. Au cours des deux dernières années, Law a été chargé de diriger l’approche numérique d’Apple au sein des équipes de marketing et de communication, jouant un rôle important dans la stratégie média d’Apple, la publicité numérique et la télévision.

Law a également été impliqué dans la gestion des réseaux sociaux, ainsi que dans l’ensemble de la communication digitale d’Apple et dans la création de campagnes à succès telles que « Shot on iPhone ». Pour le moment, on ne sait pas encore pourquoi Law a décidé de quitter Apple, ni quel sera son avenir.

Pendant ce temps, il semble qu’Apple et d’autres grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley perdent des talents au profit de startups travaillant dans le monde de la cryptographie. De nombreux ingénieurs quittent en effet des sociétés comme Apple, Amazon, Google et Meta pour de jeunes entreprises opérant dans le secteur des crypto-monnaies.

La crypto-monnaie est un secteur en constante croissance, et Tim Cook lui-même a déclaré qu’il s’intéressait à ce monde.