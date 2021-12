Le nombre de développeurs qui ont dépassé 1 million de dollars de revenus sur l’App Store a doublé de 2016 à aujourd’hui.

Selon une nouvelle étude Sensor Tower, l’App Store est de plus en plus une mine d’or pour de nombreux développeurs, étant donné que des revenus totaux de 643 milliards de dollars sont calculés en 2020 seulement, soit une augmentation de 24% sur un an. En 2021, on note également une augmentation des développeurs qui ont dépassé le seuil du million de dollars facturés en une seule année sur l’App Store, avec 581 nouvelles entrées dans ce groupe particulier (sur le Google Play Store le nombre s’arrête à 367 nouveaux développeurs ).

Bien que les chiffres soient légèrement en baisse par rapport à 2020, lorsque les différents blocages ont stimulé l’utilisation d’applications et de jeux, les développeurs sur l’App Store sont beaucoup plus susceptibles de dépasser ce seuil que sur le Google Play Store. Sensor Tower indique également que les éditeurs d’applications dans la catégorie productivité sont ceux qui ont le plus franchi la barre du million de dollars en 2021, avec les jeux, les réseaux sociaux et le divertissement.

Il est également important de noter que ces développeurs devront payer plus de commissions à Apple, car ils ne font pas partie du Small Business Developer Program de l’entreprise avec plus d’un million de revenus. Cela signifie qu’ils devront payer 30% au lieu de seulement 15% de toutes les ventes de l’App Store.