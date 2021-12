Apple pourrait lancer la production de l’iPhone 13 en Inde à partir de l’année prochaine.

Selon les dernières rumeurs, l’usine Foxconn de Chennai, en Inde, commencera bientôt la production en série de l’iPhone 13, également grâce à une offre accrue de semi-conducteurs dans le pays.

La production de masse devrait débuter en février et serait consacrée presque entièrement au marché local, avec seulement 20 à 30% des iPhone 13 fabriqués en Inde destinés à l’exportation. Cette décision fait suite aux résultats plus que positifs en provenance d’Inde, où l’iPhone 13 s’est avéré être le modèle le plus populaire de la gamme, encore plus que l’iPhone 13 Pro et Pro Max.

Cependant, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 restent les smartphones Apple les plus vendus dans le pays, tous deux produits dans l’usine Foxconn de Chennai, tandis que l’iPhone SE de deuxième génération est fabriqué dans l’usine de Wistron, basée à Bengaluru.