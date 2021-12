Facebook, ou plutôt Meta, a été sacrée pire entreprise de l’année dans un sondage réalisé par Yahoo Finance.

Chaque année, Yahoo Finance récompense la meilleure et la pire entreprise des 12 derniers mois. Le sceptre de la meilleure entreprise de l’année a déjà été remporté par Microsoft il y a quelques semaines et il est maintenant temps de couronner même la pire de tous les temps. Selon l’enquête menée auprès de plus de 1 000 personnes aux États-Unis, la pire entreprise de 2021 était Facebook.

La société, désormais officiellement connue sous le nom de Meta, a obtenu un bon 50% des voix, dépassant de loin Alibaba qui arrive en deuxième place. Parmi les éléments qui ont incité les utilisateurs à voter Facebook comme la pire entreprise figurent les inquiétudes concernant la censure, l’impact d’Instagram sur les problèmes de santé mentale et de confidentialité. Cependant, 30% des personnes pensent que Meta peut se racheter dans les prochains mois.

Le chemin emprunté par Meta ces dernières semaines est celui du « Metaverse », un monde entièrement numérique composé de réalité virtuelle, de communication et de vies quasi parallèles. De nombreux utilisateurs ont aimé ce changement de marque de Facebook à Meta.

En tout cas, la polémique de Mark Zuckerberg contre Apple sur de prétendus problèmes de monopole et de contrôle publicitaire a été de peu d’utilité, étant donné que la plupart des utilisateurs n’ont pas vraiment pris cette histoire en considération pour récompenser l’entreprise.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également appelé Facebook pour ses pratiques et son modèle commercial au cours de l’année, affirmant que le réseau social entraînait la polarisation et la violence.