Apple a mis à jour la page Developer Design Resources avec de nouveaux modèles des derniers produits de la société tels que l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, le nouveau MacBook Pro, l’Apple TV et plus encore.

Cette page fait partie de la section Directives d’interface du site Web Apple Developer et aide les utilisateurs à obtenir des informations détaillées et des ressources d’interface utilisateur pour concevoir des applications qui s’intègrent aux plates-formes Apple.

La page contient des modèles, des guides et d’autres ressources pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, d’autres technologies, des polices, des symboles SF et des cadres de produits. Toute cette dispense permettra aux développeurs de créer des produits de meilleure qualité et mieux optimisés.

Avant cette mise à jour du 17 décembre, la page a été mise à jour les 28 novembre et 22 octobre avec des modèles de conception et de taille d’icônes d’applications.

Maintenant, Apple a pratiquement réorganisé sa section « Product Bezels » avec de nombreux produits. La société met également en garde contre l’utilisation de ces supports marketing :

« Lorsque vous utilisez des cadres de produits dans vos supports marketing, veillez à consulter ces directives de marketing et d’identité. »

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités introduites avec cette mise à jour :

Nouveau modèle Apple TV 4K ;

Apple Watch série 6;

Apple Watch série 7 ;

iMac 24 ;

iMac 27 « ;

iPad ;

ipad air;

Ipad mini;

iPad Pro ;

ligne iPhone 11 ;

gamme iPhone 12 ;

gamme iPhone 13 ;

iPhone 12 Pro et iPad Pro ;

Macbook Air;

MacBook Pro de 4e génération ;

MacBook Pro 4ème génération (Touch Bar) ;

MacBook Pro 5e génération

iPhone et iPad pour Keynote Live Video.

Vous pouvez consulter tous ces nouveaux modèles ici sur la page des développeurs Apple.