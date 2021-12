Certaines informations fuient sur iOS 15.3 et iPadOS 15.3, dont les premières bêtas sont attendues début 2022.

iOS 15.3 et iPadOS 15.3 devraient se concentrer presque exclusivement sur les corrections de bugs, les améliorations de performances et une plus grande sécurité, sans ajouter de changements fonctionnels majeurs.

La version bêta d’iOS 15.3 obtenue par MacRumors n’inclut que quelques modifications apportées aux fonctionnalités de sécurité des enfants lancées avec iOS 15.2, des modifications mineures à l’application Podcast et le texte modifié lié au téléchargement automatique de magazines dans Apple News+ pour une lecture hors ligne. Bien qu’il ne s’agisse que de la première d’une série de versions bêta, cela indique toujours que la prochaine mise à jour sera probablement une mise à jour mineure.

L’analyse du trafic web montre également que le nombre d’appareils équipés d’iOS 15.3 a augmenté début décembre, signe que plusieurs ingénieurs d’Apple ont commencé à tester les premières bêtas. Les données montrent également certains appareils avec iOS 15.4 attendus au printemps, une mise à jour qui pourrait plutôt apporter plus de nouvelles.

Reste à savoir si, avec iPadOS 15.3 ou iPadOS 15.4, Apple activera enfin Universal Control, une fonctionnalité très attendue et à nouveau reportée par l’entreprise.