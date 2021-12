Apple a annoncé la date de lancement du podcast original « Wild Things : Siegfried & Roy ».

Le marché du podcast devenant de plus en plus difficile, même pour la concurrence de géants comme Spotify, Apple investit également massivement dans le contenu original. Le prochain à arriver dans l’application podcast sera « Wild Things : Siegfried & Roy », qui racontera l’histoire des deux sorciers controversés Siegfried et Roy, qui sont désormais devenus de véritables icônes de la culture pop.

Voici la description officielle du podcast :

« En près d’un demi-siècle, Siegfried & Roy ont donné 30 000 spectacles devant des millions de personnes. Bien que les illusionnistes d’origine allemande et maintenant les icônes de la culture pop aient été méga-célèbres, une grande partie de leur vie privée et leur tragique spectacle final sont restés entourés de mystère… jusqu’à maintenant.

Le directeur d’enquête et journaliste primé aux Emmy Awards Steven Leckart passe derrière le rideau de velours pour révéler des moments choquants, des détails surprenants et des vérités cachées sur deux hommes qui ont été célébrés par des millions de fans, raillés par les médias, critiqué par les militants des droits des animaux et continuellement scruté par le public. »

Les deux premiers épisodes de la série en huit parties seront diffusés sur Apple Podcast le mercredi 12 janvier 2022. Chaque nouvel épisode sera lancé chaque semaine le mercredi.