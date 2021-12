Swan Song avec l’acteur Mahershala Ali est disponible aujourd’hui pour tous les abonnés Apple TV+.

Swan Song est un film qui se déroule dans un futur proche, où nous explorerons comment quelqu’un, même à distance, peut rendre la vie plus heureuse pour les personnes qu’il aime. Mahershala Ali joue le rôle principal de Cameron. Naomie Harris, Awkwafina et Glenn Close complètent le casting. Le film est écrit et réalisé par Benjamin Cleary

« Lorsqu’il sera diagnostiqué avec une maladie en phase terminale, Cameron Turner devra choisir de protéger sa famille en adoptant une solution expérimentale en prolongeant sa vie grâce à un clone parfait d’elle-même. »

Swan Song dure 1 heure et 51 minutes et est disponible à partir d’aujourd’hui sur TV+.