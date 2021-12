Le jeu de combat très attendu « Disney Melee Mania » est désormais disponible sur Apple Arcade.

Disney Melee Mania de Mighty Bear amène les utilisateurs à unir les forces de divers personnages pour lutter contre d’autres joueurs. Dans le jeu, vous pouvez choisir parmi divers personnages Disney et Pixar tels que Mickey Mouse, Elsa, Wreck-It Ralph, Frozone et Buzz l’Éclair. Chaque joueur choisira son héros pour combattre en matchs 3v3 avec d’autres amis, dans le but de devenir les champions Disney par excellence.

Nous nous retrouverons alors sur un champ de bataille virtuel où vous pourrez choisir entre 12 personnages, tandis que d’autres seront ajoutés lors des mises à jour ultérieures. Chacun d’eux a son propre ensemble de mouvements et de déblocages.

Au cours de matchs de cinq minutes, les joueurs devront accumuler autant de points que possible ou vaincre l’équipe adverse autant de fois que possible pour avoir une chance de gagner. Chaque joueur participera à des batailles multijoueurs qui testeront les compétences uniques de chaque personnage au corps à corps, avec divers modes et défis pour tester leurs capacités, et la chance de gagner des prix dans le jeu.

Voici les principales caractéristiques :

Mêlées de 5 minutes – Des combats rapides et rythmés où ruse et efficacité sont de mise à chaque instant !

12 champions – Constitue ton équipe de 3 champions holographiques Disney et Pixar, et fais-la progresser !

Divers modes de jeu – De nouveaux défis pour tester tes compétences et tes upgrades !

Personnalisation des matchs – Choisis tes costumes et équipe-toi de traînées qui en jettent !

Événements réguliers – De super matchs tous les jours pour remporter des récompenses exceptionnelles !

Disney Melee Mania est désormais disponible sur Apple Arcade.