Les tests de référence du processeur M1 Max sur les exportations vidéo ProRes montrent que le MacBook Pro 2021 haut de gamme est trois fois plus rapide que le Mac Pro 2019.

Même en utilisant une carte Afterburner de plus 2 000$ sur le Mac Pro, le MacBook Pro M1 Max est toujours deux fois plus rapide pour exporter des vidéos ProRes, tandis qu’avec le Mac Pro 2019 standard, la vitesse la plus rapide est jusqu’à trois fois supérieure.

Pour atteindre le plus haut niveau de performances ProRes sur le Mac Pro 2019, le processeur Intel Xeon W à 28 cœurs couplé à la carte Afterburner est nécessaire pour accélérer la lecture et le décodage du format, évidemment à un coût très élevé pour l’utilisateur final.

Le processeur M1 Max du MacBook Pro comprend deux encodeurs et décodeurs ProRes, bien supérieurs au décodeur unique de la carte Afterburner du Mac Pro.

Les benchmarks montrent à quel point Apple a été attentif aux performances ProRes, puisqu’avec la nouvelle puce M1 Max, il a dépassé le haut de gamme Mac Pro 2019 grâce aux décodeurs et encodeurs présents dans le processeur. Non seulement cela, puisque la société a également considérablement amélioré les performances de lecture du contenu multi-flux 8K. L’étalonnage des couleurs en profite également, la réduction du bruit et la stabilisation dans Final Cut Pro étant beaucoup plus rapides.

Le test montre le temps qu’il faut pour exporter un clip vidéo ProRes Raw de cinq minutes vers ProRes 422 HQ :

Mac Pro 2019 : 233 secondes

Mac Pro 2019 avec carte Afterburner : 153 secondes

MacBook Pro 2021 avec puce M1 Max : 76 secondes

Cela démontre une fois de plus comment les nouveaux processeurs d’Apple sont capables de fournir des performances exceptionnelles, même pour les professionnels de la vidéo.