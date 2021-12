Apple TV+ a annoncé une nouvelle série pour les enfants et la famille intitulée « El Deafo », basée sur le roman graphique à succès du New York Times du même nom.

« « El Deafo » suit l’histoire de la jeune Cece perspicace (exprimée par Finigan) alors qu’elle perd son audition et trouve son super-héros intérieur. Aller à l’école et se faire de nouveaux amis peut être difficile. Devoir faire les deux tout en portant une prothèse auditive encombrante sur votre poitrine ? Cela nécessite des super-pouvoirs. Avec un peu d’aide de son alter ego de super-héros El Deafo, Cece apprend à embrasser ce qui la rend extraordinaire. »

Décrite comme une « série animée en trois parties fascinante et émouvante », la série met en vedette des acteurs tels que Lexi Finigan, Pamela Adlon, Jane Lynch et Chuck Nice. Tous les épisodes de la série débuteront le 7 janvier 2022 sur TV+.

Will McRobb est le scénariste et producteur exécutif de la série. Cece Bell, l’auteur du livre, sera la productrice exécutive et la narratrice de la série. Gilly Fogg a réalisé la série, tandis que Claire Finn est co-productrice exécutive. Mike Andrews est le compositeur, et « El Deafo » présente également la musique originale de Katie Crutchfield de Waxahatchee.

La bande originale sera également disponible à partir du vendredi 7 janvier 2022.