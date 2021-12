LG développerait trois nouveaux écrans autonomes pour Apple, dont un moniteur basé sur l’actuel iMac 24 pouces.

Selon les dernières rumeurs, Apple envisage de proposer de nouveaux moniteurs externes pour les utilisateurs de Mac grâce à la collaboration avec LG. L’idée est notamment de proposer des moniteurs à base de Mac 24 et 27 pouces, ainsi qu’une version 32 pouces équipée d’une puce Apple Silicon qui pourrait remplacer l’actuel Pro Display XDR.

Le leaker dylandkt dit que ces écrans ont déjà été fabriqués par LG, mais ils sont sans marque pour le moment. Néanmoins, les spécifications sont similaires à celles des iMac, et il est très probable qu’ils aient été commandés par Apple.

Les écrans de 27 et 32 ​​pouces semblent être des mini-LED avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et la technologie ProMotion, tandis que la version 32 pouces devrait être équipée d’une puce Apple Silicon non spécifiée.

Il s’agirait donc de moniteurs autonomes plus accessibles pour les utilisateurs au niveau des prix, du moins pour les modèles 24 et 27 pouces, de manière à proposer une alternative à ceux qui ont besoin d’utiliser des moniteurs externes avec leurs Mac Pro. En ce moment, le Pro Display XDR démarre à 5 599 €, un prix hors de portée pour l’utilisateur moyen car ce modèle est conçu pour un usage professionnel.