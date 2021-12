Apple a annoncé un nouveau documentaire intitulé « The Sound of 007 » consacré à l’histoire des bandes originales des films de James Bond.

En particulier, ce documentaire racontera l’histoire de six décennies de musique de film de James Bond. « The Sound of 007 » sortira en octobre 2022 sur TV+ pour célébrer le 60e anniversaire de James Bone et sera exclusif à la plateforme.

Le documentaire est produit par MGM, Eon Productions et Ventureland et comprendra de la musique de toute la franchise, à commencer par le premier film « Dr. No » de 1962 jusqu’à « No Time to Die », mêlant interviews et autres documents d’archives de James Bond.