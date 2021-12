Ookla a publié un nouveau rapport montrant les appareils les plus susceptibles d’offrir les vitesses de téléchargement les plus élevées sur des marchés aussi divers que l’Australie, Bahreïn, le Canada, la Chine, la France, le Japon, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Royaume-Uni. Qui sera le plus rapide dans ce test de vitesse 5G ?

Sans surprise, les téléphones prenant en charge la 5G évalués par Ookla dans ce test de vitesse 5G pour le troisième trimestre 2021 ont réussi à écraser leurs homologues et prédécesseurs uniquement 4G LTE dans chaque grande région, bien que les nombres et les différences varient considérablement d’un pays à l’autre.

Ce qui est resté relativement stable dans l’ensemble était un avantage de vitesse significatif pour le nouvel iPhone 13 d’Apple par rapport aux téléphones Android plus populaires prenant en charge la 5G. On parle par exemple d’un écart de plus de 25 Mbps dans la vitesse de téléchargement moyenne enregistrée aux États-Unis entre le nouvel iPhone 13 de 6,1 pouces et le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Le Galaxy S21 Ultra est en tête du classement des appareils Android en Australie, à Bahreïn, au Canada, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Malgré cela, l’iPhone 12 de l’année dernière a dépassé le Galaxy S21 Ultra en Afrique du Sud et s’en est dangereusement rapproché même à Bahreïn et en Corée du Sud, où l’iPhone 13 n’était pas disponible en nombre suffisant fin septembre.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont été complètement exclus de ce document de recherche, mais ils auraient probablement pu enregistrer des chiffres encore plus élevés.

Apple et Samsung ne sont pas imbattables

Il est cependant intéressant de noter que le haut de gamme de Samsung a été dépassé par le Xiaomi Mi 11 5G en France et, comme on pouvait s’y attendre, Huawei et Sony ont excellé dans les classements Android de leurs pays respectifs, à savoir la Chine et le Japon.

Par ailleurs, le Huawei Mate 40 Pro 5G a même accompli l’exploit extraordinaire de battre l’iPhone 13 d’Apple (de peu) sur le plus grand marché de smartphones au monde (Chine). Le Sony Xperia 1 II 5G, en revanche, a pratiquement rivalisé avec l’iPhone 13 d’Apple au Japon.

De manière générale, on peut dire sans problème que l’iPhone 13 est le smartphone à choisir si vous visez exclusivement la vitesse de téléchargement via le réseau de données, mais prenez clairement ces données avec des pincettes, puisqu’il ne s’agit pas de tests quotidiens. Cela dépend beaucoup de votre emplacement et de l’opérateur que vous utilisez.